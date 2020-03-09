BM askerleri Türk tarafına geçince KKTC polisi ite ite sınır dışı etti

KKTC'de koronavirüs önlemleri için sınır kapılarının kapatılması sonrası yaşanan gerginlik sürüyor. Bugün KKTC polisiyle BM askerleri arasında tartışma yaşandı.

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Kıbrıs Rum Kesimi Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması sonrası gerginlik sürüyor. KKTC’de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı’da KKTC polisi ile BM askerleri arasında tartışma yaşandı.

Türk sınırına geçtiler

BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi.

KKTC polisi iterek çıkardı

Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti. KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi.O anlar ve yaşanan arbede kameralarına yansıdı.