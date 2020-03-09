HABER /  YEREL

Bolu'da hemşirenin aracından ilaç yerine çıkanlar yok artık dedirtti

BOLU'da otoyolda polis ekiplerinin durdurduğu otomobil narkotik köpeği Sezar'la arandı. Sezar'ın başarısıyla bilgisayara saklanmış uyuşturucu yakalandı. Zanlı Özgür Çapa tutuklanarak cezaevine gönderilirken devlet hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.

Abone ol

Bolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ile yakalanan 33 yaşındaki hemşire Özgür Çapa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile tarama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi. Monitörün vidaları sökülerek açılmasıyla içerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi.

Devlet hastanesinde çalıştığı öğrenildi

Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Özgür Çapa gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Özgür Çapa, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli tekvandocu İrem Yaman'ın isyanı: Hak ettiğim halde olimpiyatlara gidemiyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul depremi için 2 korkusunu açıkladı
Bakan Murat Kurum talimat verdi 46 tapu işlemi artık e-Devlet’te
Türk SİHA'ları Bahar Kalkanı'nda Esad'ın sinsi tuzağına düşmedi Rus istihbaratı diyor
Petrol fiyatlarında böylesi görülmedi! 1 varil petrol 1 kasa domates ediyor
Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesi AB'den çapıcı Türkiye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Havalimanında 'koronavirüs' önlemi
Babacan Metin Gürcan'ı kurucu yaptı ortalık fena karıştı
Hurma yoğurt diyeti haftada 7 kilo verdiriyor Ender Saraç diyeti
İyi Parti'de istifa depremi! 2 meclis üyesi AK Parti’ye geçti
Galatasaray'ı Radamel Falcao sırtlıyor
Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar