Bolu'da hemşirenin aracından ilaç yerine çıkanlar yok artık dedirtti

BOLU'da otoyolda polis ekiplerinin durdurduğu otomobil narkotik köpeği Sezar'la arandı. Sezar'ın başarısıyla bilgisayara saklanmış uyuşturucu yakalandı. Zanlı Özgür Çapa tutuklanarak cezaevine gönderilirken devlet hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.

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Bolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ile yakalanan 33 yaşındaki hemşire Özgür Çapa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile tarama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi. Monitörün vidaları sökülerek açılmasıyla içerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi.

Devlet hastanesinde çalıştığı öğrenildi

Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Özgür Çapa gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Özgür Çapa, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.