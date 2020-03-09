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Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Havalimanında 'koronavirüs' önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümcül koronavirüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmayıp sadece el selamı verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Brüksel'e gidiyor.

Heyettekilerle tokalaşmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında heyetle selamlaştığı sırada dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı. 

Erdoğan, ölümcül virüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmayıp sadece el selamı vermekle yetindi.

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