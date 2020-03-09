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Fenerbahçe'de Mircea Lucescu bombası

Fenerbahçe'de bugün kulüpte teknik adam konusunda kritik bir toplantı gerçekleşecek. Yabancıda öne çıkan isim Mircea Lucescu. Rumen teknik adam olmazsa ibre Erol Bulut'a dönecek.

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Haftalardır galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda arayış devam ediyor. Başkanvekili Semih Özsoy'un, "Türkiye'yi bilen bir isimle anlaşacağız" demesi üzerine sarı lacivertli takımda hareketli günler yaşanıyor. Bugün kulüpte teknik adam konusunda kritik bir toplantı gerçekleşecek.

Ön plana çıkan isim Mircea Lucescu
Milliyet'in haberine göre; yerli ve yabancı konusunda görüşmelerini sürdüren kulüpte ön plana çıkan isim Mircea Lucescu. Beşiktaş'la da sportif direktör konusunda görüşmeler yapan ancak görüşmelerden anlaşma zemini çıkmayan tecrübeli hoca Fenerbahçe'nin gündeminde.

Yerli hoca Erol Bulut
Yönetimin Türkiye'yi ve ligi iyi bildiğini düşündüğü Rumen hoca için girişimde bulunacağı öğrenildi. Yerli ve yabancı diğer adaylar konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. Yerli konusunda öne çıkan isim Erol Bulut. Alanyaspor'la önemli işlere imza atan ve Türkiye Kupası'nda finale yürüyen Akdeniz ekibinde 45 yaşındaki teknik adamın ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

"Şu an bize Fenerbahçe'den gelen bir teklif yok''
Öte yandan  Erol Bulut'un menajeri Volkan Küçük, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Şu an bize Fenerbahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan da hocamızın Fenerbahçe ile ilgili düşüncesini söylemek ve bunları konuşmak doğru değil. Erol Hoca, Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye kupasını kazanmayı hedefliyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme olursa zaten duyulur"

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