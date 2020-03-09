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İşte Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (deva) logosu

Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi ve kurucular kurulu gibi logosu da Babacan açıklamadan dışarıya sızdı. İşte Deva Partisi'nin logosu...

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Ali Babacan yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verdi. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (deva Partisi) 90 kişilik Kurucular Kurulu listesinde sürpriz isimler dikkat çekti. Ali Babacan partinin ismini ve logosunu çarşamba günü açıklayacağını söylese de kurucular kurulu listesinin ardından partinin logosu da sızdı. 

Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (deva) logosu su damlasının içinde açmış iki yaprak olarak seçilmiş. İşte o logo...

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Foto Galeri Ali Babacan'ın yeni partisi Deva Partisi'nin Kurucular Kurulu tam isim listesi Galeriye Gözat
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