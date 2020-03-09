Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi Osman Can gitti

Partisinin kurulşulunu tam 5 kez ertleyen Ali Babacan nihayet bugün dilekçe vereceğini açıkladı. Babacan partisini daha kurmadan bir istifa haberi geldi. Osman Can istifa ettiğini açıkladı.

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Yeni parti kurma çalışmalarına giren Ali Babacan'ın ekibinden Osman Can, parti kurulmadan istifa etti. AK Parti’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıkları içinde olan Ali Babacan'a partiyi kurmadan ilk kötü haber geldi.Ali Babacan’ın yeni oluşumunda önemli yer tutan Prof. Dr. Osman Can, parti içinde yer almayacağını açıkladı.

Ortaya farklı parametreler çıktı

AK Parti eski milletvekili de olan Osman Can, istifa nedenini ise “Bugün gelinen noktada, yeni siyasi partinin kuruluş aşamasında ortaya çıkan farklı parametreler nedeniyle yer alamayacağım anlaşıldı” ifadelerini kullandı.