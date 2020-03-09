Ali Babacan canlı yayında açıkladı partinin adı "DEVA Partisi mi?"

Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismininin 'DEVA Partisi' olacağını dün İnternethaber duyurmuştu. Babacan, Fox TV'de katıldığı canlı yayında "Partinizin ismi DEVA mı" diye soruldu. Ali Babacan, "Partinin ismini Çarşamba günü açıklayacağız. DEVA da olabilir. Ancak bu sabah arkadaşlarımız partimizin kuruluş listesini İçişleri Bakanlığı'na verecek" dedi.

Gece yarısı Ali Babacan'ın Kurucular Kurulu listesi olduğu iddia edilen bir liste sosyal medyaya sızdı. Listede mevcut milletvekillerinden sadece AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun ismi var. Yeneroğlu, kendisine ulaşan gazeteci Çağlar Cilara'ya Babacan'ı partisinde kurucular kurulunda ler aldığını doğruladı.

15 Temmuz darbe girişiminde komutandı

Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesi olarak sosyal medyaya düşen listede en dikkat çeken isim ise 15 Temmuz darbe girişim sırasında Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver. Şanver'in listede yer alması dikkat çekici bulundu.

Fehmi Koru yok Naci Koru var

Babacan'ın listesindeki bir diğer dikkat çeken isim ise, gazeteci Fehmi Koru'nun diplomat kardeşi Naci Koru oldu. Koru, uzun süre büyükelçilik görevinde bulunmuştu. Fehmi Koru'nun köşe yazmayı bırakacağını açıklaması da "Koru Babacan'ın partisinde yer alacak" iddialarına neden olmuştu.

Ülkü Ocakları kurucu Başkanı da listede

Ali Babacan'ın kurucular kurulunda yer alan bir diğer isim ise Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun oldu. Ramiz Ongun, Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girmiş ancak kaybetmişti.