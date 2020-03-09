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Antalya'da küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

ANTALYA’da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

ANTALYA Ünsal Mahallesi’nde, 5 gün önce, meydana gelen olayda; 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Şüphelinin küçük kızı takip anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, şüphelinin R.F.T. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan R.F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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