İstanbul Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi

İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kadınlara çeşitli hediyeler verdi.

Havalimanından gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalanırken, 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı.

Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi.

Kadınların kendilerine doğru gelen uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşılarken, kutunun kapağının açılmasıyla içindeki gül ve pastayı görünce mutluluklarını gizleyemedi.