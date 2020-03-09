Bursa'da bir haftadır kayıptı ormanlık alanda gömülü cesedine ulaşıldı

BURSA'da bir haftadır kayıp olan İbrahim Karakoç'un cansız bedenine ulaşıldı. Karakoç, ormanlık bir alanda gömülü olarak bulundu, ayrıca polis ekipleri cansız bedenin birçok yerinden bıçaklandığını belirledi.

Abone ol

Bursa'da, 1 haftadır kayıp olan 45 yaşındaki İbrahim Karakoç'un, ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulundu. Polisin bıçaklandığını belirlediği Karakoç'un ölümü ile ilgili 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık ile Selçukgazi mahalleleri arasındaki ormanlık alanda gerçekleşti. Ormanlık alanda toprağın kazıldığını fark eden mahalleli, bölgeye gittiklerinde bir erkeğe ait cesetle karşılaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, yaklaşık 1 haftadır kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi.

Bıçaklanarak öldürülmüş

Karakoç'un cesedi üzerine yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İbrahim Karakoç'un telefonundaki son aramaları inceleyen ekipler, araştırmayı genişletti. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin M.A., İ.M.Ş., S.A., S.K. ve S.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polis, 2'si kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Borç sebebiyle tartıştıklarını söylediler

Şüphelilerin sorgularında Karakoç ile borç alma nedeniyle tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.