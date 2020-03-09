Van'da dayakçı kocadan Kadınlar Günü şiddeti eşinin kaburgasını kırdı

VAN'da cani koca, Kadınlar Günü'nde eşini darp etti, kaburga ve elmacık kemiğini kırdı. M.A.'nın şikayeti üzerine göz altına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşinden şiddet gören M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu anlaşıldı. Cani koca, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Van'ın merkez İpekyolu İlçesi'ne bağlı Serhat Mahallesi’nde yaşayan M.A., 8 Mart günü, kendisine şiddet uyguladığı, darp ettiği, bıçakla üzerine yürüdüğü iddialarıyla kocası M.A’dan şikayetçi oldu. Şiddet gören kadının yapılan sağlık kontrolünde, elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edilirken, şikayetçi olduğu kocası hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A, işlemlerin ardından bugün çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı.