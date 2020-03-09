Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya hapis cezası

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.Abone ol
Adnan Selçuk Mızraklı, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı.
Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Terör soruşturması kapsamında tutuklanmıştı
31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.
9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
Hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezası istenilen Mızraklı'nın katılmadığı duruşmada avukatları Zülal Erdoğan, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Muhsin Bilal hazır bulundu. Duruşmada iddia makamı, Mızraklı’ya “örgüt üyeliği” iddiasıyla hapis cezası verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarladı.
Avukatların yaptığı savunmalar ardından kararının açıklayan mahkeme heyeti, Mızraklı’ya “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.
Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den yüzde 62,93 oy oranıyla büyükşehir belediye başkanı seçilmişti.