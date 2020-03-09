Perakende devi Tesco iki ülkeden çıkıyor! İşletmelerini 10 milyar dolara satacak

Perakende şirketi Tesco'dan yapılan açıklamaya göre şirket Tayland ve Malezya'daki işletmelerini 10.6 milyar dolara satmayı kabul etti. Tesco anlaşmanın 2020'nin ikinci yarısında beklenen Tayland ve Malezya'daki hissedarların onaylanmasına bağlı olduğunu açıkladı.

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İngiltere'nin en büyük perakende şirketi Tesco (TSCO.L) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tayland ve Malezya'daki işlerini Charoen Pokphand Group'a 10.6 milyar dolarlık bir işletme değeri karşılığında satmayı kabul etti. Hissedarlara 6.6 milyar $ (5 milyar lira) geri döneceğini söyledi.

İngiltere süpermarket grubu, varlıklara ilgi duyduktan sonra Aralık ayında Asya'daki işlerini gözden geçirdi ve bir zamanlar olan küresel hırslarından daha fazla geri çekileceğinin sinyalini verdi.

Dhanin Chearavanont tarafından kontrol edilen Tayland grubuna elden çıkarılmasının ardından Tesco, ortak bir konsolidasyon ile özel bir kar payı yoluyla hissedarlara nakit iade etmeyi planlıyor.

Tesco anlaşmanını 2020 yılının ikinci yarısında beklenen Tayland ve Malezya’daki hissedarların, onaylanması ve düzenleyici onaylara bağlı olduğunu söyledi.

Anlaşmanın tamamlanması Tesco’nun İrlanda dışındaki tek denizaşırı operasyonlarının Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’daki mağazalardan oluşan orta Avrupa bölümü olacağı anlamına geliyor.

Tesco İcra Kurulu Başkanı Dave Lewis konuyla ilgili “bu satış maddi değeri serbest bırakır ve işimize daha da odaklanmamıza ve hissedarlara önemli bir değer döndürmemize olanak tanır” dedi.