Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : Türkiye'ye virüs yurt dışından gelecek

Çin'den dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid 19) salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Bakan Koca dünyanın virüs haritasını gösterdi. Türkiye detayı dikkat çekti.

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Koronavirüsün Çin'den dünyaya yayıldığını anlatan Fahrettin Koca, canlı yayında virüsle ilgili son durumu açıkladı. Avrupa'nın süreçte hiç bir tedbir almadığını belirten Koca, "İtalya ile hiçbir avrupa ülkesi ilişkisini kesmedi' dedi.

106 ülkede koronavirüs tespit edildiğini belirten Fahrettin Koca, 'Türkiye'ye virüsün yurt dışına gidip dönenlerle geleceğini belirtti. Bu noktada 14 gün kuralının çok önemli olduğunun altını çizen Fahrettin Koca şunları söyledi:

-Biz İran ile 16 gün önce sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, haftalık 50 bin kişi Türkiye'ye girecekti. Şu an biz burada Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu salgını görüyor olacaktık. Çünkü o gelecekler arasında 4'te bir oranında virüsü taşıyanlar olacaktı.

-Bu süreçte sorun küresel halk sağlığı sorunu haline geldi. 106 ülkede görülmüş olması Türkiye'de bu süreçte görülmemiş olması, hiç bir ülkenin ilişkilerini kesmede katı davranmamış olmasındandır. Biz de gecikmeli kapatsaydık, İran ve İtalya haline gelirdik.

Ülkemiz giderek sarıldı

-Bizim vatandaşımıza söylediğimiz, şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır. Yurt dışında ülkemiz giderek sarıldı. Avrupa'da sayı giderek artacak, İskandinav ülkelerine doğru yayılacak. Sorun küresel mücadelemiz ulusal.

Türkiye'de tespit edilmiş bir vaka yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vaka üzerinde çalışıldı. Hiç birinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

Yurt dışındaki Türkler evlerinden çıkmasın

-Virüs ülkemize gelecekse yurt dışından yeni girişlerle olacaktır. Virüsün Avrupa'da görülmesi burada yaşayan vatandaşlarımız için uyarı yapmamızı gerektirmektedir. Bu ülkelerdeki tedbirlerin yetersiz olması sebebiyle vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini almalarını öneriyorum. Yurt dışında Avrupa'da olan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, çıkıcaklarsa maske kullanarak çıkmalarını, hastalık belirtisi olunca da hemen sağlık kuruluşuna müracat etmelerini özellikle ifade etmek istiyorum.

-Kalabalık ortamlardan tüm vatandaşlarımızın uzak durmalarını istiyoruz. Virüsün olduğu şehirlere seyahatleri varsa ertelensin. O kentlerde yaşıyorlarsa evlerinde kendilerini izole etsinler.

Türkiye'ye virüs yurt dışından gelecek

-Yurt dışından gelenlerin evde izole olarak kalmaları çok önemli. Ülkede olmayan virüsün yurda gelişi yurt dışından gelişle olacak. Bu sebeple yurt dışından gelenlerin 14 gün evde kendilerini izole etmelerini, zorunlu hallerde maske kullanmalarını istiyoruz. Virüsün sınırlarımızdan içeri girmesini önlemeliyiz.

Virüsten uzak kalmamız mümkün değil

-Bu hastalıktan uzak kalmamız mümkün olmayacaktır. Vaka olması halinde gerekli tüm tedbirleri aldık. 81 ilde tüm hastaneleri hazırladık. Şüpheli her vaka bizim için tedbir alınması gereken bir vakadır. Şüpheli vakaları pozitif gibi yayanları görüyoruz. Bu tarz paylaşımlar vatandaşı endişelendirmektedir.

Ümraniye'deki iddia gerçek değil

-İstanbul Ümraniye hastanemizde ölen vakalarımız olduğu iddiaları. Emin olun sadece tiyatro. O kişi emniyet tarafından yakalacak. Ben tiyatrocu olduğuna eminim. Hiç aslı astarı yok, dediklerinin onda biri doğru olsa 9'una eyvallah diyeceğim.

-Şüpheli vakaların artması durumunda test yapılacak laboratuvarlarımız tamam. Ankara'da vardı, İstanbul, Erzurum, Adana, Antalya ve İzmir dahil olmak üzere çalışmaya devam edilecek.

Antibakteriyel değil sabun kullanın

-Virüs olduğu için antibakteriyal ürünlere yanıt vermemekte, esas olan elleri sabunla sık sık 20 saniye yıkamak.

Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan sebeplerle devam etmeyebilir. Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde. Karşımızdaki riskler somut kurallar basittir.

Yurt dışına gitmeyin

-Öncelikle yurt dışına gidilmemesini, bunun büyük risk oluşturduğunu, geldiğinde kendini yakınlarından izole etmelerini, dışarı çıkılacaksa maske takması gerektiğini, 14 gün rapor almalarını istiyoruz.

60 yaş üstü olanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkarmamalı diyen Fahrettin Koca, 14 gün kuralını hatırlattı:

