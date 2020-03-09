Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! FOX TV canlı yayındaki açıklaması

Ali Babacan FOX TV canlı yayınında yeni partisine ilişkin son dakika açıklamalar yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verileceğini duyuran Babacan, Partinin adı "DEVA Partisi mi?" sorusuna ise "Olabilir ama daha sonra açıklayacağız" cevabı verdi. Dilekçe İçişleri Bakanlığı'na verildi.

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Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismininin 'DEVA Partisi' olacağını dün İnternethaber duyurmuştu. Babacan, Fox TV'de katıldığı canlı yayında "Partinizin ismi DEVA mı" diye soruldu. Ali Babacan, "Partinin ismini Çarşamba günü açıklayacağız. DEVA da olabilir. Ancak bu sabah arkadaşlarımız partimizin kuruluş listesini İçişleri Bakanlığı'na verecek" dedi.

Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

Babacan'ın açıklamasından dakikalar sonra partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi. Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı.

İşte Ali Babacan'ın açıklamasından satır başları...

Kamuoyuna yansıyabilir ama ben Çarşamba günü açıklayacağım

Babacan partinin ismiyle ilgili şöyle konuştu: "Çarşamba günü yapacağımız kuruluş etkinliğiyle partimizin logosunu ve ismini duyuracağız. Resmi başvuru olunca kamuoyuna yansıyabilir. Vatandaşlarımızdan bize 250 tane isim önerisi geldi. Vatandaşlarımız bu partinin ismini koydu. Karar verilen ismi müsaade ederseniz çarşamba günü açıklamak istiyorum."

Neden yeni bir parti kuruyor?

"Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye’yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi mümkün değil. Sen neden iktidar partisini destekliyorsun diye sorduğunda insanlar daha kötüsü olur mu diye verdiğini söylüyor. Korku siyaseti var. Korkular üzerinden beslenen bir siyaset var. Biz Türkiye için refah seviyesi çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz. Bunları yapmazsak Türkiye çok daha kötü günleri görür."

Partimizin programının birinci sayfası basın özgürlüğü

"Çarşamba günü partimizin programını paylaşımda göreceksiniz birinci sayfa basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil .Sorun var diyeni susturuyorsanız bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor emektir. Aynı hastalığını inkar eden bir hasta olarak düşünün. Tedaviyi reddettiği için bir türlü iyileşemiyor. Türkiye'nin şu anki sorunu bu. "

Odatv'nin engellenmesi için ne dedi?

"Her devletin kendi güvenliği ile ilgili bazı refleksleri olabilir. Ancak bunun gelişmiş ülkelerde nasıl uygulandığına bakmak lazım. Almanya'nın Fransa'nın bir güvenlik riski yok mu? Bu olmasına rağmen basın özgürlüğü nasıl beraberce ele alınıyor buna bakmak lazım. Türkiye'deki sorunların temelinde kötü yönetim yatıyor.

İçinde bulunduğumuz şartları bu ülke hak etmiyor

"Sistem kısmı çok önemli ama bütün suçu da sisteme atmayalım. Sistem değişmeden önce de bu sorunların çoğu vardı. Meclisin bir denetim gücü vardır. Yeni sistemde de Meclis'in bu fonksiyonunun çalışıyor olması lazım. Sistemdeki yeri önemsizleşmiş durumda Meclis'in. Sistem değişikliğinden önce de sorunlar vardı. Bu kadar büyük bir potansiyel varken Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları bu ülke hak etmiyor."

Erdoğan ile mücadele edebilecek mi?

"Bizim hedefimiz Türkiye'nin sorunlarıyla biz kişilerle uğraşmayacağız. Biz ülkenin meseleleriyle uğraşacağız. Rakip olacağız doğru ama biz mevcut siyasi partilerin hepsine de rakip olarak çıkıyoruz. Hedefimiz sadece o parti ve o partinin tabanı değil. Siyasi partinin tam ortasında ve ana akım bir siyasi hareket başlatıyoruz."

Bizimle uğraşacaklar ama gerekli cevapları vereceğiz

"Geçmişte anlaşmak belki zor. Geçmişinde mutabakat zor ama ortak bir Türkiye geleceği etrafında insanlarımızın buluşmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Farklı kesimlere baktığınızda hepsinin hedefi aslında ortak. Bizimle uğraşacaklar, biz de onlara gerekli cevapları vereceğiz, kuşkusuz ama kavga üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz. "

Babacan'ın geçmişle ilgili keşke dediği ne var?

"(Sizin bir katkınız var mı geldiğimiz noktada, olumsuzluklarda rolünüz var mı? Öz eleştiri yapıyor musunuz? Keşke dediğiniz ne var?) Hedefler ülkenin üzerinde mutabık kaldığı hedefler. Demin bahsettiğim ortak bir gelecek hedefinde buluşmayı biz gerçekleştirmek istiyoruz. Geçmişle çok uğraşmak istemiyoruz, geleceğe bakmak gerekiyor ama ben 2015'e kadar hükûmet üyesiydim. Oradaki sorumluluğu paylaşmamak mümkün değil .Oralardan farklı bir durum, reddetmek söz konusu değil. Ama 2015'ten itibaren bir yetkim, sözüm yok. Ayrıldıktan sonra basına açık hiçbir sözüm yok. İyi kötü o tartışılır. Ne zaman ki AK Parti'den ayrıldım. Artık daha rahat iletişimi daha da açarak kamuoyuna düşüncelerimi açıklıyorum. Partimizin kuruluş dilekçesini verdikten sonra bunlar yalnızca benim görüşlerim değil ortak hedeflerimiz olarak dillendirilmeye çalışılacak. "

Abdullah Gül ile ilgili soruya ne cevap verdi?

"Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler. Bu kadronun mümkün olduğunca siyaseti bilen ve siyasete yeni kazandırdığımız kişilerden oluşuyor. Listemizde göreceksiniz ki daha önce siyaset yapmamış isimler. Yüzde 30 kadın üyelerden oluşuyor. Yüzde 20'ye yakın 30 yaş altı var. Tüzüğümüze genç ve kadın kotası koyduk. Engelli kotamız var. "

Osman Kavala yorumu: Yatırımcı nasıl gelecek?

"Osman Kavala sağlam bir gerekçe olmadığı halde iki yılı aşkın süredir cezaevinde bulunduğu dosyadan beraat etti, aynı gün başka bir soruşturmada tutukladı, böyle bir ülkeye yatırımcı nasıl gelecek?"

"Bütün alt yapı hala fena değil. Adeta ne kadar da üzerinde tepinilse de yine de o sağlam altyapı bu güne kadar geldi. Ama hazıra da dağ dayanmaz kötü yönetim devam ederse daha da kötü olabilir."

Gazeteci özgürce yazdığı için tutuklanınca yüreğim yaralanıyor

"(Gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanması) Yüreğim yaralı. Ben bu dosyaların içeriğini bilmiyorum. Hukukçu olmak lazım iyice dosyaları incelemek lazım ama ne zaman ki ben özgürce bir şeyler yazdığı için işini kaybeden bir gazeteci görsem bu benim yüreğimi yaralıyor. Bu iş dünyasını da korkutuyor. Korku iklimini yeniden bir umut iklimine çevirmek lazım."

"Türkiye'nin şeffaflık sorunu var"

"Türkiye'nin her alanda problemi var. Dünya şeffaflık endeksi var. Türkiye her sene aşağılara düşüyor. Karanlık varsa karanlıkta daha çok suç işlenir. Türkiye'nin şeffaflık sorunu var. Bir kamu ihale yasası 180 kez değişir mi! Bizim ayrışma sebeplerimizden biri de bu konulardır. Bağımsız kurum yok ki.En bağımsız olması gereken yargı bile bağımsız değil. Yargının öncelikle anayasa, yasalar ve yargıçların vicdanı çerçevesinde işlemesi lazım. "