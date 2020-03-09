Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı liseden coronavirüs detayı

Coronavirüs felaketi tüm dünyayı kasıp kavururken Türkiye şimdilik bu beladan uzak görünüyor. Alınan sıkı tedbirlerle vaka sayısı tespit edilemedi. Ancak coronavirüse karşı mücadelede yeni önlemler de alınıyor. Bunun en çarpıcı örneği Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı.