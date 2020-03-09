Gençlik hastalığından kurtarılamayan 'Fındık' bulunduğu mezarlığa gömülecek

TOKAT'ta bir mezarlıkta bulunup sahiplenilen, kısa sürede giydiği önlükle köy okulunun ve Türkiye'nin ilgi odağı olan 'Fındık' gençlik hastalığından hayata gözlerini yummuştu. Fındık'ın bedeni bulunduğu mezarlığa defnedilecek.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde köy okulunun maskotu olan gençlik hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü klinikte kurtarılamayan Fındık'ın cansız bedeni, Turhal'a gönderildi.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği yavru köpekk tüm Türkiye'nin ilgi odağı olmuştu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve okulun maskotu olan Fındık, ölümcül gençlik hastalığına yenik düştü.

Fındık'ın cansız bedeni, klinik görevlileri tarafından steril bir örtüye sarılarak, Ankara'ya gelen Turhal Belediyesi görevlilerine teslim edildi. Fındık'ın cansız bedeni, belediyeye ait araçla Tokat'a götürüldü.

"Elimizden geleni yaptık"

Veteriner hekim Bahri Terzi, Fındık için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak onu kurtaramadıklarını söyledi. Terzi, "Fındık'ı kurtarmak için dünya genelinde uygulanan yöntemleri denedik. Bu hastalık zor bir hastalık. Ne olacağı hiçbir zaman kestirilemiyor. Yüzde yüz tedavisi olan bir hastalık değil. Elimizden geleni fazlasıyla yaptık, uğraştık; ama sonuç istediğimiz gibi olmadı" diye konuştu.

"Buldukları yere mezarlığa gömecekler"

Terzi, "Fındık'ı köyde biz mezarlık yakınında bulmuşlardı. Tekrar buldukları yere gömmeyi planlıyorlar, o yüzden tekrar Tokat'a gönderiyoruz. Ama Fındık'ın ölümü bir son değil. Birçok sokak hayvanı aynı hastalıkla savaşıyor. O yüzden insanlar için bir bilinç oluştu hastalıkla ilgili. Bu yüzden Fındık'ın sonu kötü oldu; ama iyi bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum" cümlelerini kullandı.