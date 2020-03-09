Bakan Albayrak'tan büyüme hedefiyle ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl yüzde 8,5 enflasyon hedefinin rahat yakalanacağını belirtti. Albayrak, "Budan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Türkiye'nin güçlü şekilde ayaklarını yere sağlam basan bir ülke olduğunu kaydeden Albayrak, "Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Tekstil sektörüne destek programı

Bakan Albayrak, istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

"Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık."

"Rakamlar çok iyi sinyal veriyor"

Ekonomik anlamda tüm dünyada kıyamet koptuğunu kaydeden Albayrak, buna rağmen Türkiye'de ocak ve şubatta rakamların çok iyi sinyal verdiğini vurguladı. Albayrak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."