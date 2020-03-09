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İstanbul Avcılar'da engelli genç darp edildi

İSTANBUL Avcılar'da otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan Metin isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Alper'in, "Ben engelliyim, vurma" demesine rağmen darp edildi. Şüpheli, gözaltı sonrası serbest bırakıldı.

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İSTANBUL’un Avcılar ilçesinde, 8 Mart 2020 tarihinde; otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan Metin isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Alper’in, "Ben engelliyim, vurma" demesini umursamayan Metin, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından ailesi, Alper’in sesini duyurmaya çalışıyor.

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