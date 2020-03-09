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İtalya'da tüm spor aktiviteleri askıya alındı

İtalya'da Olimpiyat Komitesi kararını verdi ve Serie A da dahil olmak üzere 3 Nisan'a kadar tüm spor aktiviteleri askıya alındı.

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Koronavirüsten en çok etkilerinin ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük hayat her gün daha çok etkileniyor. 

Son olarak, Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat Komitesi Serie A da dahil olmak üzere 3 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetlerinin askıya alınmasına karar verdi. 

İtalya, Avrupa kıtasında koronavirüsü en şiddetli yaşayan ülke. Uzmanlar, salgının ülkenin yüzde 60'ına yayılmasından endişe ediyor. 

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 133 kişi artarak 366'ya çıktı. Toplam vaka sayısı ise 7 bin 375. 

Hükümet, salgına karşı önlem paketi hazırladı. Çıkarılan kararnameye uymayanlar hapis ve para cezasına çarptırılacak. 

Milano ve Venedik'in de aralarında olduğu 14 kentin karantina altına alındığı ülkede halk da sokağa çıkmıyor. Kararname, 3 Nisan'a kadar geçerli olacak.

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