Virüsten ölen ablasının cesediyle dünyaya seslendi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetleri sokaklardan toplanırken en çarpıcı görüntü İtalya'dan geldi. İtalyan bir genç, karantinaya aldığı ablasının koronavirüsten öldüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

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İTALYAN bir gencin paylaştığı video Avrupa'da korku yarattı. Luca Franzese adlı genç, kız kardeşinin coronavirüs nedeniyle öldüğünü, kendisine de bulaşmış olabileceğini söyleyerek yardım istedi. Franzese, tüm çağrılarına rağmen hiçbir İtalyan yetkilinin kendisiyle temas kurmadığını ileri sürdü.

Coronavirüs başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'ya korku saldı. Napoli'de bir gencin çektiği video kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlenerek paylaşıldı. Ablasının cesediyle birlikte video çeken genç, İtalyan yetkililerden yardım istedi.

"Dün akşamdan beri bekliyorum"

Kız kardeşiyle birlikte 24 saat önce kendilerini karantinaya aldıklarını ve bu sürede kız kardeşinin öldüğünü söyleyen Luca Franzese, videoda milyonlara yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kız kardeşim sara gibi belirtiler gösterdi. Kardeşim sara gibi belirtiler gösterdi. Birden ağırlaştı. Corona belirtileri vardı. Dün akşam öldü. Büyük ihtimalle de Corona'dan öldü. Tüm birimleri aradım, dün akşamdan beri yetkililerden yardım bekliyorum, bir telefon bekliyorum. Kimse aramıyor. İşte kardeşim bu yatakta ölü yatıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum."