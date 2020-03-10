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TSK'dan Kandil'de nefes kesen operasyon PKK'nın 5 yöneticisi öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamanın devamında 'terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.' mücadele vurgusu yapıldı.

İşte MSB'nin o açıklaması;

 

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