Adana'da 12 yıllık uzman çavuş Selman Gök'ün böbreği başka yerde çıktı

Bu durumda olanlar askere dahi alınmıyor

12 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nde görev yaptığını anlatan Selman Gök, "Paraşütten atlamak için rapor almaya gittiğim sırada, böbreğin olması gereken yerde değil de başka bir yerde olduğunu öğrendik. Bu süreçten sonra sıhhi izin aldım. 13 Ocak itibarıyla da ilişiğim kesildi. Doktorların söylediğine göre, benim durumumda olan birisi askere dahi alınmıyormuş. Yani 'askerliğe elverişli değildir' raporu veriliyormuş. Ben 2005 yılında askere gittim, 15 ay askerlik yaptım ve çatışmada sağ el işaret parmağımdan yaralandım, uzuv kaybım var. Uzman çavuş oldum, sevdim, gönül verdim bu işe. Çok şükür onurla, gururla yaptığım mesleğimde yıllar içerisinde komutanlarımız tarafından verilen takdirnamelerle ödüllendirildim. 12 yıl boyunca ailemden defalarca uzakta kaldım" dedi.