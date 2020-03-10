Hollanda Başbakanı Mark Rutte'a tokalaşma uyarısı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için 'tokalaşmayın' uyarısını yaptıktan hemen sonra Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü'nün elini sıkınca uyarıldı.

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Dünyada birçok ülkeye yayılan koronavirüs Avrupa'da can almayı sürdürürken, bazı ülke liderleri de kendilerince önlemler alıyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 'tokalaşmayın' uyarısının ardından el sıkınca, bu uyarısı hatırlatıldı.

Yaptığı uyarıyı unuttu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin ikinci kez bir araya geldiği pazartesi akşamı koronavirüs konulu kriz görüşmesinin ardından, Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü Jaap van Disselile basın toplantısı düzenledi.Toplantıda, "Şu andan itibaren aramızda tokalaşmayı durduruyoruz." uyarısını yapan Rutte, toplantı bittikten sonra yanında bulunan van Dissel’in elini sıktı.Van Dissel’in, yaptığı uyarıyı hatırlatması üzerine özür dileyen Rutte, "Doğru bu yasak artık, baştan alıyoruz." ifadesini kullandı.