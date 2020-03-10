HABER /  DÜNYA
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'a tokalaşma uyarısı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için 'tokalaşmayın' uyarısını yaptıktan hemen sonra Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü'nün elini sıkınca uyarıldı.

Abone ol

Dünyada birçok ülkeye yayılan koronavirüs Avrupa'da can almayı sürdürürken, bazı ülke liderleri de kendilerince önlemler alıyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 'tokalaşmayın' uyarısının ardından el sıkınca, bu uyarısı hatırlatıldı.

Yaptığı uyarıyı unuttu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin ikinci kez bir araya geldiği pazartesi akşamı koronavirüs konulu kriz görüşmesinin ardından, Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü Jaap van Disselile basın toplantısı düzenledi.Toplantıda, "Şu andan itibaren aramızda tokalaşmayı durduruyoruz." uyarısını yapan Rutte, toplantı bittikten sonra yanında bulunan van Dissel’in elini sıktı.Van Dissel’in, yaptığı uyarıyı hatırlatması üzerine özür dileyen Rutte, "Doğru bu yasak artık, baştan alıyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye Daum iddiası ve Okan Buruk önerisi
TSK'dan Kandil'de nefes kesen operasyon PKK'nın 5 yöneticisi öldürüldü
Abdulkadir Selvi'den Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba eleştiri!
Hastanede doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
İmamoğlu Başkanlık kürsüsüne çıkamadı İBB'de CHP'nin eli zayıfladı
Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de üçüncü kattaki balkondan düştü
PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı
Tuğçe Tayfur sevgilisi Gökhan Göz kimdir ne iş yapıyor?
Hindistan'da müslüman nefreti dinmiyor! 48 saatte 4 cami yakıldı
10 Mart evde bakım maaşları yatıyor hangi illerde yattı?
Şevket Kazan hayatı eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar