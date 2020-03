Manchester United Tahith Chong'un sözleşmesini uzattı

İngiltere premier lig ekiplerinden kırmızı şeytanlar genç oyuncusu Tahith Chong ile sözleşme yeniledi.

Manchester United'ın yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. İtalyan devleri Juventus ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı İngiliz basınına yansıdı.

✍️ @TahithC is here to stay!#MUFC