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Manchester United Tahith Chong'un sözleşmesini uzattı

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Premier lig ekibi Manchester United, Hollandalı genç oyuncusu Tahith Chong ile 2022'ye kadar sözleşme yeniledi.

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İngiltere premier lig ekiplerinden kırmızı şeytanlar genç oyuncusu Tahith Chong ile sözleşme yeniledi.

Manchester United'ın yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.  İtalyan devleri Juventus ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı İngiliz basınına yansıdı.

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