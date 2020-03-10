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Son dakika Haliç’te iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İSTANBUL ulaşımının can damarı metrobüsten son dakika bir kaza haberi geldi. Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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