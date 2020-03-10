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Güntekin Onay: Semih Özsoy Aykut Kocaman'ı işaret ediyor

Güntekin Onay, Semih Özsoy'un “Ligi bilen hoca getireceğiz” sözleriyle ilgili olarak ''Semih Özsoy’un Fenerbahçe’yi ve Türkiye gerçeklerini bilen teknik adam ifadelerinden ilk adresin Aykut Kocaman olduğunu işaret ediyor.'' dedi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal gitti, yönetim bir türlü yerine gelecek ismi belirleyemedi. Semih Özsoy, “Ligi bilen hoca getireceğiz” dedi. Fenerbahçe'de gözler hoca adaylarına çevrildi.

''Ne yazık ki evrensel futbol gerçekleri burada geçerli değil''
Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendiren Güntekin Onay, şu ifadeleri kullandı; ''Semih Bey haklı. Ne yazık ki evrensel futbol gerçekleri burada geçerli değil. Ajax ile geçen sene Real Madrid, Bayern Münih ve Juventus gibi devlere futbol dersi veren Erik Ten Hag’ı getirse Fenerbahçe, burada başarılı olma şansı yok.

''Aykut Kocaman olduğunu işaret ediyor''
Türkiye’de daha sert, faulün sistematik bir plan olduğu, temaslı ve yavaş bir futbol oynanıyor. Semih Özsoy’un Fenerbahçe’yi ve Türkiye gerçeklerini bilen teknik adam ifadelerinden ilk adresin Aykut Kocaman olduğunu işaret ediyor.

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