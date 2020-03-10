Fenerbahçe'de hoca aranıyor! Gönüllerdeki ikili bomba

İlk aday Erol Bulut: Önce Yeni Malatya, ardından Aytemiz Alanyaspor... Erol Bulut, teknik direktör olarak sadece iki takım çalıştırdı ama ikisinde de son derece başarılı oldu. Bu sezon Alanya ile zirve yarışı yapan, Türkiye Kupası’nda final yolunda önemli bir adım atan Bulut, Fenerbahçe’nin listesinde ilk sırada. Ancak Sarı- Lacivertliler, henüz başarılı teknik adam için girişimde bulunmadı. Ali Koç, önce Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşecek. Çavuşoğlu onay verirse, Bulut ile masaya oturulacak.