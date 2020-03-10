HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Burhan Kuzu'ya HTS kayıtlarından kötü haber uyuşturucu baronuyla defalarca konuşmuş

İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen ve İstanbul Başsavcılığı'nca hakkında inceleme başlatılan eski AK Parti milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yle kendisinin dediği gibi bir kere değil, birçok kere görüştüğü ortaya çıktı.

Abone ol

İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarının polis tarafından el konulan telefonlarına ilişkin HTS kayıtları, Kuzu’nun “2011 veya 2014 bir kere görüştüm” sözlerinin doğru olmadığını ve çok kere görüştüğünü ortaya çıkardı. Polis fezlekesine Zindaşti ve adamlarının Kuzu ile yaptığı telefon konuşmaları, mesajları girdi.

Kuzu'dan Zindaşti'ye "Allah utandırmasın" mesajı 

Kayıtlarda 1 Kasım 2015’te Zindaşti’nin “5557” numaraları ile biten telefonundan Kuzu’ya “Hocam” yazarak bir video gönderdiği, buna karşılık Kuzu’nun “0290” numaraları ile biten telefonundan “Allah utandırmasın inşallah” yazdığı yer aldı.

Telefon konuşmaları tek tek sıralandı

Zindaşti’nin Kuzu ile 9 Ekim 2015 tarihinde telefon konuşması yaptığı, adamı olan Ekrem Öztunç’a ait görünen “9999” numaraları ile biten telefonundan ise Kuzu ile 2016 yılı mart ayında 9 kere görüştüğü, 29 Mart 2016’da ise yine mesajlaştığı ortaya çıktı. Ayrıca Zindaşti’nin şoförü olan ve ismi birçok cinayete karışan Ali Koçak’ın Burhan Kuzu ile 22 Eylül 2015 tarihinde telefon ile konuştuğuna ilişkin kayıtlar da yer aldı.

'Burhan Kuzu hocam' diye kaydetmiş

Zindaşti’nin Kuzu ile kendisini tanıştırdığını iddia ettiği eski AK Parti Beşiktaş İlçe Teşkilatı üyesi Ekrem Öztunç'un Kuzu ile 2016 Mart ayında hemen hemen her gün görüştüğüne ilişkin kayıt ise dikkat çekti. Kuzu’nun telefonunun, Zindaşti’nin rehberinde “Burhan Kuzu Hocam” diye kayıtlı olduğu da görüldü. 

Fotoğraf 2015 yılına aitmiş: "Kuzu kuzu oturmuş garibim"

Ayrıca Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğraflarının 2011 veya 2014 yıllarında değil, Eylül 2015 tarihinde çekildiği ortaya çıktı. Fezlekede Zindaşti’nin telefonundan “Fardin Yeni” ismiyle kayıtlı kişiye Kuzu ile çekilmiş fotoğrafları attığı ve yazıştıkları yansıdı. “Fardin Yeni”nin yanıt olarak “Kuzu kuzu oturmuş garibim” dediği, Zindaşti’nin ise buna karşılık “Ya bizim hoca” dediği kayıtlarda görüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye Daum iddiası ve Okan Buruk önerisi
TSK'dan Kandil'de nefes kesen operasyon PKK'nın 5 yöneticisi öldürüldü
Abdulkadir Selvi'den Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba eleştiri!
Hastanede doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
İmamoğlu Başkanlık kürsüsüne çıkamadı İBB'de CHP'nin eli zayıfladı
Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Serdar Ali Çelikler: Zeljko Obradovic Barcelona'ya gider
Manchester United Tahith Chong'un sözleşmesini uzattı
Güntekin Onay: Semih Özsoy Aykut Kocaman'ı işaret ediyor
Şevket Kazan kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi nedir?
Son dakika Haliç’te iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Hacamat takvimi Mart ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?
Yorumlar 3 yorum