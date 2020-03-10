Burhan Kuzu'ya HTS kayıtlarından kötü haber uyuşturucu baronuyla defalarca konuşmuş

İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen ve İstanbul Başsavcılığı'nca hakkında inceleme başlatılan eski AK Parti milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yle kendisinin dediği gibi bir kere değil, birçok kere görüştüğü ortaya çıktı.

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İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarının polis tarafından el konulan telefonlarına ilişkin HTS kayıtları, Kuzu’nun “2011 veya 2014 bir kere görüştüm” sözlerinin doğru olmadığını ve çok kere görüştüğünü ortaya çıkardı. Polis fezlekesine Zindaşti ve adamlarının Kuzu ile yaptığı telefon konuşmaları, mesajları girdi.

Kuzu'dan Zindaşti'ye "Allah utandırmasın" mesajı

Kayıtlarda 1 Kasım 2015’te Zindaşti’nin “5557” numaraları ile biten telefonundan Kuzu’ya “Hocam” yazarak bir video gönderdiği, buna karşılık Kuzu’nun “0290” numaraları ile biten telefonundan “Allah utandırmasın inşallah” yazdığı yer aldı.

Telefon konuşmaları tek tek sıralandı

Zindaşti’nin Kuzu ile 9 Ekim 2015 tarihinde telefon konuşması yaptığı, adamı olan Ekrem Öztunç’a ait görünen “9999” numaraları ile biten telefonundan ise Kuzu ile 2016 yılı mart ayında 9 kere görüştüğü, 29 Mart 2016’da ise yine mesajlaştığı ortaya çıktı. Ayrıca Zindaşti’nin şoförü olan ve ismi birçok cinayete karışan Ali Koçak’ın Burhan Kuzu ile 22 Eylül 2015 tarihinde telefon ile konuştuğuna ilişkin kayıtlar da yer aldı.

'Burhan Kuzu hocam' diye kaydetmiş

Zindaşti’nin Kuzu ile kendisini tanıştırdığını iddia ettiği eski AK Parti Beşiktaş İlçe Teşkilatı üyesi Ekrem Öztunç'un Kuzu ile 2016 Mart ayında hemen hemen her gün görüştüğüne ilişkin kayıt ise dikkat çekti. Kuzu’nun telefonunun, Zindaşti’nin rehberinde “Burhan Kuzu Hocam” diye kayıtlı olduğu da görüldü.

Fotoğraf 2015 yılına aitmiş: "Kuzu kuzu oturmuş garibim"

Ayrıca Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğraflarının 2011 veya 2014 yıllarında değil, Eylül 2015 tarihinde çekildiği ortaya çıktı. Fezlekede Zindaşti’nin telefonundan “Fardin Yeni” ismiyle kayıtlı kişiye Kuzu ile çekilmiş fotoğrafları attığı ve yazıştıkları yansıdı. “Fardin Yeni”nin yanıt olarak “Kuzu kuzu oturmuş garibim” dediği, Zindaşti’nin ise buna karşılık “Ya bizim hoca” dediği kayıtlarda görüldü.