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Serdar Ali Çelikler: Zeljko Obradovic Barcelona'ya gider

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Beko antrenörü Zeljko Obradovic'in sezon sonunda Barcelona'ya gideceğini iddia etti.

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İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında Fenerbahçe Beko'nun antrenörü Zeljko Obradovic'in geleceği masaya yatırıldı.

Zeljko Obradovic'in Barcelona'ya gideceğini iddia eden Çelikler, şunları söyledi; ''Zeljko Obradovic'in kızının Barselona'da restoranı var. Çok güzel bir evi de var. Euroleague kurucusu Jordi Bertomeu'nun çok yakın dostu. Euroleague'in iki merkezli binası var. İki katlı binanın bir katı toplantı odası. Toplantı odasının adı Zeljko Obradovic. Jordi'nin kankası, kızı Barcelonalı. Babanın orada evi var.

''Zeljko Obradovic seneye Barselona'ya gider''
Baba diyor ki 'Bir sene dinleneceğim.' Barcelona da diyor ki 'Gel ne istersen al, takımı sen kur, çalıştır'. Zeljko Obradovic seneye Barselona'ya gider. Ama takım çalıştırır ama orada yaşar. Bu Fenerbahçe'nin işine yarar. Küçüleceksin. Erkek basketbol kadın voleybol dışında bütün şubeleri kapatacaksın.''

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