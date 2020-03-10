AK Parti'den Ali Babacan'ın partisine ilk yorum

Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunun açıklanmasıyla birlikte AK Parti kulislerinden ilk yorumlar geldi. AK Partili kurmaylar, partinin teşkilatlanmayı bile yapamayacağını düşünüyor.

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AK Parti’den istifa eden Ali Babacan dün partisini kurdu. Babacan’ın partisinin isminin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olduğu belirtiliyor.AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre AK Partili kurmaylar Babacan’ın Kurucular Kurulu listesine şu yorumları yaptılar:

“Niye geç kurulduğunu anladık, toplama bir parti, ancak bu kadar yapabilmişler, toplayabilmişler, neresinden bakarsan bak derleme, toplama, ekleme bir yapı. Herhalde en mükemmeli yakalayayım diye böyle bir bekleme hali içerisine girdi, o da bu. ‘Buradan bir tren mi kalkar, nasıl olsa başka bir tren de gözükmüyor, hiç olmazsa buna atlayayım’ diyen bir takım insanlar ilk istasyonda inmek üzere binmiş gözüküyorlar. Kendi derdine deva olmayacak bir parti. Teşkilatları kuramazlar.”