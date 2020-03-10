HABER /  POLİTİKA
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

AK Parti'den Ali Babacan'ın partisine ilk yorum

Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunun açıklanmasıyla birlikte AK Parti kulislerinden ilk yorumlar geldi. AK Partili kurmaylar, partinin teşkilatlanmayı bile yapamayacağını düşünüyor.

Abone ol

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan dün partisini kurdu. Babacan’ın partisinin isminin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olduğu belirtiliyor.AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre AK Partili kurmaylar Babacan’ın Kurucular Kurulu listesine şu yorumları yaptılar:

“Niye geç kurulduğunu anladık, toplama bir parti, ancak bu kadar yapabilmişler, toplayabilmişler, neresinden bakarsan bak derleme, toplama, ekleme bir yapı. Herhalde en mükemmeli yakalayayım diye böyle bir bekleme hali içerisine girdi, o da bu. ‘Buradan bir tren mi kalkar, nasıl olsa başka bir tren de gözükmüyor, hiç olmazsa buna atlayayım’ diyen bir takım insanlar ilk istasyonda inmek üzere binmiş gözüküyorlar. Kendi derdine deva olmayacak bir parti. Teşkilatları kuramazlar.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye Daum iddiası ve Okan Buruk önerisi
TSK'dan Kandil'de nefes kesen operasyon PKK'nın 5 yöneticisi öldürüldü
Abdulkadir Selvi'den Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba eleştiri!
Hastanede doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
İmamoğlu Başkanlık kürsüsüne çıkamadı İBB'de CHP'nin eli zayıfladı
Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Serdar Ali Çelikler: Zeljko Obradovic Barcelona'ya gider
Manchester United Tahith Chong'un sözleşmesini uzattı
Güntekin Onay: Semih Özsoy Aykut Kocaman'ı işaret ediyor
Şevket Kazan kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi nedir?
Son dakika Haliç’te iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Hurma yoğurt diyeti haftada 7 kilo verdiriyor Ender Saraç diyeti
Yorumlar