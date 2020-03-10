HABER /  EKONOMİ
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine çok büyük indirim geliyor

Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı sonrası dibe vuran petrol fiyatları ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim bekleniyor.

Abone ol

Birkaç gün önce başlayan petrol fiyatlarındaki sert düşüşün pompa fiyatlarına yansıması artık an meselesi. Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor.

Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim öngörülüyor.

Bir depoda 33 lira fark edecek 

İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek.

Petrol dün 31 dolara gerileyerek 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük günlük kaybını yaşamıştı.

Geçtiğimiz haftayı 45 dolar seviyesinden kapatan petrolün varil fiyatı 9 Mart Pazartesi gününe 31,57 dolar seviyesinden başladı.
Abone ol2020 yılına 66 dolardan başlayan petrol, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara kadar geriledi. OPEC'in üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 30'luk değer kaybı yaşandı.

45 dolardan 31 dolara indi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi.  Cuma gününe göre değer kaybı yüzde 30'u aşan brent petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara indi.

OPEC toplantısı etkiledi

Petroldeki fiyat düşüşünün ardındaki neden OPEC'in 5-6 Mart'taki toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesi ile ilgili karar alınamaması oldu. OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmeyerek, rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu bildirdi.

İlgili Haberler
Trump borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı Petrol fiyatlarında böylesi görülmedi! 1 varil petrol 1 kasa domates ediyor Petrol fiyatları çakıldı! Türkiye'de benzin ve motorin bakın kaç lira olmalı Petrol savaşları başladı! Rusya, Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek Petrol fiyatları neden düştü? Suudi Arabistan başrolde işte olanlar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte Türkiye'nin en zengin 100 Türk'ü kimin ne kadar parası var? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu eski defterleri açtı Binali Yıldırım iddiası şaşırttı
Şevket Kazan hayatını kaybetti! Yaptığı bir konuşma TT listesine girdi
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye Daum iddiası ve Okan Buruk önerisi
TSK'dan Kandil'de nefes kesen operasyon PKK'nın 5 yöneticisi öldürüldü
Abdulkadir Selvi'den Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba eleştiri!
Hastanede doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
ÖNCEKİ HABERLER
Şevket Kazan'ın ölüm haberini alınca Müslüm Gündüz'ün yaptığı paylaşım
Tamer Tuna: 1 puanın değerini bilen teknik adamım
Cansuyu Derneği Liberya'da 22 su kuyusu açtı
Tuğçe Tayfur evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de koronovirüs görülmesi an meselesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Yorumlar