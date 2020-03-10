Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine çok büyük indirim geliyor

Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı sonrası dibe vuran petrol fiyatları ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim bekleniyor.

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Birkaç gün önce başlayan petrol fiyatlarındaki sert düşüşün pompa fiyatlarına yansıması artık an meselesi. Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor.

Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim öngörülüyor.

Bir depoda 33 lira fark edecek

İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek.

Petrol dün 31 dolara gerileyerek 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük günlük kaybını yaşamıştı.

Geçtiğimiz haftayı 45 dolar seviyesinden kapatan petrolün varil fiyatı 9 Mart Pazartesi gününe 31,57 dolar seviyesinden başladı.

Abone ol2020 yılına 66 dolardan başlayan petrol, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara kadar geriledi. OPEC'in üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 30'luk değer kaybı yaşandı.

45 dolardan 31 dolara indi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi. Cuma gününe göre değer kaybı yüzde 30'u aşan brent petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara indi.

OPEC toplantısı etkiledi

Petroldeki fiyat düşüşünün ardındaki neden OPEC'in 5-6 Mart'taki toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesi ile ilgili karar alınamaması oldu. OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmeyerek, rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu bildirdi.