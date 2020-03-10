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Cansuyu Derneği Liberya'da 22 su kuyusu açtı

Cansuyu Derneği, Batı Afrika ülkesi Liberya'da 22 su kuyusu açarak bölge halkının hizmetine sundu.   

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Dernekten yapılan açıklamada, şu ana kadar dünyanın kurak bölgelerinde 3 bin civarında temiz su kuyusu açıldığı, son olarak Batı Afrika ülkesi Liberya'da yeni su kuyularının hizmete alınarak bölgedeki temiz su ihtiyacının karşılandığı kaydedildi.   

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Seyit Küçük, 2013 yılından bu yana Liberya'da çeşitli alanlarda faaliyet sürdürdüklerini belirtti.    


Bu faaliyetler kapsamında son olarak 22 su kuyusu açıldığını dile getiren Küçük, şunları kaydetti: 

"Bölgede açılan 22 tane temiz su kuyumuzdan inşallah 50 bin civarında Liberyalı kardeşimiz faydalanacak. Kurak sezonda hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı ve içilebilir su kaynaklarının çok kısıtlı olduğu köylerde açtığımız su kuyularının halk ve özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandığını gördük ve bağışçılarımıza hayır duaları ettiklerine şahit olduk. Cansuyu'na güvenen bağışçılarımızın destekleriyle Liberya'daki çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecek."

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