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Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklandı. Buna göre, aralık ayında işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2019 dönemi iş gücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi arttı
Rakam bir önceki ay olan kasım ayında yüzde 13,3; 2018 yılının aralık ayında ise yüzde 13,5 seviyelerindeydi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 15,8 oldu.

İstihdam oranı yüzde 44,7
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 44,7 oldu.

Aralık ayında, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,5'i tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

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