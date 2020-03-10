Mustafa Yeneroğlu açıkladı! Babacan'ın partisinin amacı bakın ne!

AK Parti’den istifa ederek eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı partiye katılan Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin kuruluş ilkeleriyle ilgili bilgiler verdi ve partinin kuruluş amacını açıkladı.

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AK Parti’den istifa eden eski bakan Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile yola çıktı. Yüzde 35 kadın, yüzde 20 gençlik kotası uygulanacak partide yüzde 50 de önseçim şartı olacak. Yönetim yarı yarıya çarşaf liste ile belirlenecek. Partiyi Meclis’te temsil edecek ilk milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu, kurucuların yarısının ilk kez siyasete girdiğini, bir çoğunun daha önce AK Parti'ye oy vermemiş olduğunu söyledi. Yeneroğlu, “Bu parti kimseyi vatan hainliği ile suçlamayacak, kimseyi düşmanlaştırmayacak, ötekileştirmeyecek. Türkiye’nin tüm renklerini parlatmak istiyoruz, amacımız bu” dedi.

AK Parti’den istifa ettikten sonra yeni parti için yola çıkan eski bakan Ali Babacan’ın öncülüğünü yaptığı girişim resmen partileşti. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) adıyla siyaset sahnesine çıkması beklenen partinin kurucular kurulunda 90 kişi yer aldı. 27 kadın, 17 gencin yer aldığı kurucular kurulunda Babacan’la birlikte dört eski bakan, toplamda 13 eski AK Partili milletvekili dikkat çekti. Yeni parti kurucular kurulunda AK Parti’den yakın zamanda istifa eden Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yer aldı. Yeneroğlu’nun DEVA’ya katılmasıyla Meclis’te temsil edilen parti sayısı da 11’e yükselmiş oldu.

Ön seçim şartı çarşaf liste

Yeni partinin programı ve tüzüğü 11 Mart 2020 Çarşamba günü yapılacak tanıtım toplantısında açıklanacak. Edinilen bilgiye göre tüzükte yüzde 35 kadın kotası, yüzde 20 gençlik kotası yer alacak. Kurucular kurulunda gençlik kotası tutturuldu, ancak 27 kadın kurucu yer alsa da kadın kotası yüzde 35’in altında kaldı. Yeni partiyi AK Parti’den ayıran önemli özelliklerden biri de yüzde 50 ön seçim şartı, yüzde 50 çarşaf liste olacak.

Yeni bir soluk olacak

Kurucuları arasında yer aldığı yeni parti ile ilgili soruları yanıtlayan Yeneroğlu, AK Parti’den CHP’lilere, farklı partilerden, kesimlerden birçok insanın Türkiye’nin geleceği ile ilgili ortak kaygılar duyduğunu belirterek, “Bu durumda yeni bir çıkış yapmak, yeni bir solukla yola çıkmak gerekiyordu. Bence Demokrasi ve Atılım Partisi bu noktada önemli bir çıkış önerisi koyuyor” dedi. Yeneroğlu’na göre yeni partinin en önemli özelliği, belli bir kesimi, zümreyi temsil etmemesi, klasik sağ-sol kategorilerinin üzerine çıkması, en önemli amacı da Türkiye’de bugün her bir ferdin karşı karşıya kaldığı sorunların temel kesitleri olan hak, hukuk ve özgürlükler konusunda insanları birleştirmek, topluma güven vermek olacak.

Kurucuların yarısı ilk kez siyasete giriyor

Partinin kurucular kurulunda AK Partili eski bakan ve milletvekilleri yer aldı. Bu durum yeni partiye de ana rengi AK Partililer mi verecek yorumuna neden oldu. “Kaliteli, ekseriyetle geçmişte siyaset yapmamış” bir ekiple yola çıkıldığına dikkat çeken Yeneroğlu, “90 kişiden oluşan kurucuların yarısından fazlası bugüne kadar siyasette hiç olmamış insanlar. Hatta birçoğu AK Parti’ye de oy vermemiş insanlar. Ortak bileşenimiz demokrasi, özgürlükler ve mevcut siyasi partilerin bu insanların oy vereceği partiler olmaması. Şunun partisi, şu vesayet altında ya da şunun gölgesinde gibi konuşmalar oldu. Böyle bir durum olmadığını listeye bakınca görmüş olmak lazım. Birçok eski milletvekili, -benim bildiğim 70-80 milletvekili- bu partide kurucu olmak istiyordu. Bundan sonra liste daha da genişleyecektir” dedi.

İdeolojik siyaset tarzını kesinlikle reddediyoruz

Kurucular kurulu listesinde bir ilk olarak yüzde 30 kadın kotası uygulandığını, büyük hassasiyet gösterilen gençlik kotası konusunda da hedefin tutturulduğunu belirten Yeneroğlu kurucular kuruluyla ilgili şunları söyledi:“İnsanlar kutuplaşmadan, birbirini kırmadan, ötekileştirmeden yoruldu. Ortak payda, özgürlükçü, katılımcı demokraside birleşebiliriz. Bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Sadece empati kurmak, insanları ötekileştirmemek, Türkiye’nin öncelikli sorunlarını doğru konumlandırmak gerek. Bu noktada ideolojik bir siyaset tarzını reddetmek de önemli bir payda. Biz ideolojik bir siyaset tarzını kesinlikle reddediyor, buna itiraz ediyoruz. Türkiye’nin mevcut toplumsal kutuplaşması içinde bunun var olan sorunları daha da büyüttüğünü, hiçbir meselemize de çözüm üretmediğini ifade ediyoruz. Toplum da bu noktada birleşiyor.”

Siyaset ortak iyinin arayışı ve bunun yarışıdır

Partinin ortak aklı, istişareyle karar vermeyi çok önemsediğini, bundan sonraki çalışmaların da bu yöntemle devam edeceğini belirten Yeneroğlu, “Siyaset ortak iyinin arayışı ve bunun yarışıdır. Bu da insanların birbirine saygı göstermesiyle, uzlaşı kültürünün benimsenmesiyle olur. Türkiye bunu unuttu, biz bunu yeniden siyasete yerleşik hale getirmek istiyoruz. Bizim dilimiz üslubumuz bu oldu böyle olacak” dedi.

Yeneroğlu “DEVA’yı diğer partilerden ayıran en önemli özellik ne olacak?” sorusuna ise “pozitif dil, çoğulculuk ve katılımcılık. Ortak paydamız özgürlükçü demokrasiyi bu ülkede hakim kılmak. Ortak bir anayasa önerimiz olacak. Biz tüm kesimlerin temsilcisiyiz. Her kişiyi, bireyi özne, özgür vatandaş olarak kabul etmek gerek. Herkesi eşit olarak değerlendirdiğimizde farklı ufuklar açılacak. Pozitif bir parti olacak. Negatif bir ajandası yok. Bu parti kimseyi vatan hainliği ile suçlamayacak, kimseyi düşmanlaştırmayacak, ötekileştirmeyecek. Türkiye’nin tüm renklerini parlatmak istiyoruz amacımız bu” yanıtını verdi.Partinin kurucuları arasında olan Mehmet Emin Ekmen ise, “Eşitlik, adalet ve demokrasi temelinde Türkiye’nin sorunlarını çözmeye talip bir parti. Biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız” dedi.