'Bilgi aldım Haziran sonunda AK Partili bazı isimler Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ne katılacak'
Ali Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) kurdu. Anket firmaları Babacan'ın oy oranı ve Kurucular Kurulu'nu masaya yatırdı. En çarpıcı iddia MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan geldi: "Haziran'da 2 yılını dolduracak milletvekilleri DEVA Partisine katılacak.
AK Parti'den istifa ederek Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA Partisi) kuran Ali Babacan, yarın düzenleyeceği törenle partinin kuruluş manifestosunu ismini ve logosunu resmi olarak açıklayacak. Babacan'ın partisinin dün İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçe ile resmen kurulmasının ardından anket şirketleri DEVA Partisi'nin 90 kişilik kurucular kurulunu değerlendirdi. Siyasi analist İbrahim Uslu, kadın ve genç sayısının yüksekliğine ve Kürt sorununa öncelik verildiğini gösteren isimlere dikkat çekti. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, haziranda aktif vekillerden katılımlar olabileceği iddiasında bulunurken GENAR Araştırma’dan İhsan Aktaş “AK Parti’de yer bulmayan siyasetçiler” yorumunu yaptı.
Ali Babacan öncülüğündeki partinin kurucular kurulunda çok renkliliğe dikkat edildiğini belirten ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, “Benim hatırladığım bugüne kadarki en yüksek kadın kurucunun olduğu parti” yorumunu yaptı. 90 kişilik kurucular listesinde 27 kadının yer almasının önemli ve sevindirici olduğunu ifade eden Uslu şu değerlendirmeleri yaptı:
“Zannedildiği kadar eski siyasetçi yok içlerinde. Birden fazla olacağı bekleniyordu ama bir tane hali hazırda milletvekili olan isim var. AK Parti’de siyaset yapan insanlar var ama onlar azınlıktalar, parti çok fazla AK Parti’ye dayanmıyor. Çok fazla Ali Babacan’ın çevresine de dayanmıyor. Onun bürokrasiden gelen arkadaşlarının ağırlıklı olacağı düşünülüyordu. Siyasi parti olmaya çalışmış ve eskiden beri bir arada siyasi faaliyet yürütmüş insanlara değil yeni insanlara olabildiğince alan açmaya gayret edilmiş."
Babacan'ın Kürt meselesinde önceliği var
"Kürt, Güneydoğu meselesi konusunda da belli ki özel bir önceliği var. Kurucular arasında çok sayıda Güneydoğu’dan isim var. Fazıl Hüsnü Erdem, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Faruk Ünsal gibi isimler. Bu isimler Kürt meselesi konusunda herkesin saygı duyduğu insanlar. Dolayısıyla Kürt meselesi konusunda duyarlılık var ve oraya odaklanılmış.”