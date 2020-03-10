Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelene kadar çare aranıyor

Erol Bulut'a 2 yıllık sözleşme teklif edecek Fenerbahçe, bu sezon için ise Mircea Lucescu ismini gündemine aldı.

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Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunu görüşmek için dün toplandı. Sarı-lacivertlilerin sezon sonu için planı hazır.

2 yıllık teklif

Sabah'ın haberine göre; Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Erol Bulut'a 2 yıllık teklif sunulacak. 45 yaşındaki hocadan geçen sezon Yeni Malatyaspor, bu yıl Alanyaspor'daki yüksek fizik kaliteli ve etkili futbol talep edilecek. Ancak kalan 9 lig maçı ve kupada turun geçilmesi halinde oynanacak karşılaşmaları taşıyacak isim konusunda belirsizlik bulunduğu kaydedildi.

Mircea Lucescu

2000-2002 yılları arasında G.Saray, 2002-2004'te Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, iki takımla da şampiyonluk sevinci yaşadı. 74 yaşındaki hoca, 2017- 19 yılları arasında ise Türk Milli Takımı'nda görev yaptı.

Mircea Lucescu gündemde

Yönetim sezonun sonunu getirebilmek için her türlü seçeneği değerlendiriyor. Bu anlamda Mircea Lucescu ismi de gündeme geldi. Ancak Rumen teknik adamın sezon sonuna kadar yapılacak sözleşmeye sıcak bakmayacağı dolaylı olarak yönetime iletildi.