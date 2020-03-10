Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelene kadar çare aranıyor
Erol Bulut'a 2 yıllık sözleşme teklif edecek Fenerbahçe, bu sezon için ise Mircea Lucescu ismini gündemine aldı.Abone ol
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunu görüşmek için dün toplandı. Sarı-lacivertlilerin sezon sonu için planı hazır.
2 yıllık teklif
Sabah'ın haberine göre; Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Erol Bulut'a 2 yıllık teklif sunulacak. 45 yaşındaki hocadan geçen sezon Yeni Malatyaspor, bu yıl Alanyaspor'daki yüksek fizik kaliteli ve etkili futbol talep edilecek. Ancak kalan 9 lig maçı ve kupada turun geçilmesi halinde oynanacak karşılaşmaları taşıyacak isim konusunda belirsizlik bulunduğu kaydedildi.
Mircea Lucescu gündemde
Yönetim sezonun sonunu getirebilmek için her türlü seçeneği değerlendiriyor. Bu anlamda Mircea Lucescu ismi de gündeme geldi. Ancak Rumen teknik adamın sezon sonuna kadar yapılacak sözleşmeye sıcak bakmayacağı dolaylı olarak yönetime iletildi.