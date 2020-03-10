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Galatasaray Mert Hakan'a kancayı taktı

Galatarasay'ın, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'a sunduğu teklif ortaya çıktı. Aslan, Yandaş'a 4 yıllık sözleşme ve 7 milyon TL garanti ücret önerdi.

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Galatasaray ile sezon sonu için 4 yıllık sarı-kırmızılı formayı terletmek için anlaşan Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma detayları ortaya çıktı. Cimbom, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna Sivasspor'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi aylık olarak vermeyi teklif etti.

7 milyon TL garanti ücret ve imza parası

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarı-kırmızılı kulüp, Mert Hakan'a 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Galatasaray bonservisi elinde gelecek yıldız oyuncuya ayrıca imza parası da verecek.

Galatasaray karşısında iyi oynadı

Emre Kılınç ile birlikte Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağı merak edilen Mert Hakan, sosyal medyadaki spekülasyonlara başarılı futboluyla yanıt verdi. Mert Hakan, Sivasspor'un Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılı performansla pastada büyük pay sahibi oldu.

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