Adana'da fuhuş çetesine film gibi operasyon polis çöpçü ve pazarcı oldu

ADANA'da polis ekipleri film tadında operasyonla fuhuş çetesini çökertti. Polisler çöpçü ve pazarcı kılığına girerek adım adım çeteyi takip etti. Öte yandan fuhuşçuların telefonda şifreli konuşmaları şaşkınlık yarattı.

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Adana’da otoyol kenarında ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran çetenin, filmler aratmayan operasyonla çökertildiği ortaya çıktı. Polisin çöpçü ve pazarcı kılığında girerek düzenlediği operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından 6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Jantı lastiğe takalım' ve 'Duvara sıva yapalım' şifreleri

Şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları otomobillerle gidecekleri adreslere bırakıp aldıkları, Ozan I. ve Ali K.'nin de polis operasyonuna karşı nöbet tutukları ortaya çıktı. Lale K. ve oğlu İsa K. ile Aytül S. ve Mehmet A.'nın kadınlara, masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları da saptandı. Çetenin polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, 'jantı lastiğe takalım' ve 'duvara sıva yapalım' şifrelerini kullandığı belirlendi.

Adım adım takip, Polisler çöpçü oldu

Otoyolda çöpçü kılığına giren polislerin, yol kenarında bekleyen ve ateş yakarak ısınmaya çalışan kadınlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Ayrıca masaj salonu karşısında bekleyen diğer ekiplerin de pazarcı gibi davrandığı ve masaj salonuna girip çıkanları incelediği öğrenildi. Fuhuş yapmak için bir restorana gelen kadınların, müşteri gibi restorana giden kadın ve erkek polisler tarafından adım adım izlendiği öğrenildi.

Kocası için fuhuş yapan kadına para ödediği ortaya çıktı

Operasyon kapsamında, çete üyeleriyle fuhuş için anlaşan 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Bu kişiler arasında bulunan bir kadının, kocası ile ilişkiye girmesi için çete üyesi kadınla bin 500 liraya anlaşıp, parayı ödediği de tespit edildi.