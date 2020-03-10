Bahçeli'den Rus hükümetine: Erdoğan bilerek bekletildiyse alçaklıktır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Moskova'daki ateşkes zirvesi öncesi Rus televizyonunun servis ettiği görüntülerle ilgili olarak ''Cumhurbaşkanı'yla birlikte heyeti bilerek bekletidiyse şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, alçaklıktır.'' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme dair konuşurken ülkenin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasında Rus medyasının yayınladığı Erdoğan görüntüleri öne çıkan kısım oldu. Görüntülere tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:



-İddia odur ki Rus devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı'yla birlikte heyetinin Putin'in kapısında bekleme anlarını kronometreyle kayda alıp yayınlamış, bu da gündem olmuştur. Zirve toplantılarında benzeri tablolara veya protokol kazalarına istem ve irade dışı elbette tesadüf edilebilecektir.

''Erdoğan'a hakaret hepimize hakarettir''

-Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhal hem tavzih hem de telafi edilmelidir. Erdoğan'a hakaret hepimize hakarettir. Bizim kültürümüzde vatan can verilir. Alçaklık varsa hemen telafi edilmeilir. Umarım maksatlı değildir.



Rus devlet televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti sırasında görüşmenin yapılacağı salonun kapısında bekletildiği anların görüntülerini kronometre ile yayınlanmıştı. Diplomatik nezaketsizlik olarak yorumlanan görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.



''Türkiye mülteci kampı, deposu değildir''

- Hala sınırda insanlık dışı önlemlerle bekletilenler vardır. Türkiye her daim sözünü tutmuş ve anlaşmalara sadık kalmıştır. Sözünü tutmayanlar son örneklerde olduğu gibi bellidir. Şunu bilsinler, Türkiye mülteci kampı, göçmen barınma alanı, sığınmacı deposu değildir! AB sürekli olarak bozgunculuk yapmıştır. Biz gerekirse ekmeğimizi böler yeriz ama aklımızla oynanmasına asla izin vermeyiz.

''Ateşkese uyulmazsa kaldığımız yerden devam ederiz''

- Moskova'da alınan kararlar bizim için olumludur. Bölgesel huzur için önemli bir adım atıldı, engel aşıldı. İdlib'de kimin ne yaptığını bilmeyen yoktur. Ateşkese uyulmazsa kaldığımız yerden devam ederiz. Karşımıza çıkanları da doğduklarına pişman ederiz. Türkiye, Moskova'da mahçup olmamıştır. Bu süreçte Esed hata yaparsa misliyle bedelini ödemelidir. Gökkube başlarına yıkılmalıdır.

''Türkiye zora girdikçe CHP seviniyor''

- CHP yönetimi dur durak bilmiyor. Aynı tas aynı hamam. Başkasının gözündeki çöpü görüyor. Bunların dili durmadığı sürece başları da rahat durmayacak. İFlasını yakında açıklayacaktır. Patron çıldırdı ne alırsan bir milyon tabelası asılırsa şaşırmayın. Erdoğan'ın Rusya ziyaretini karalamak için Esed ve Putin'le aynı safhada yer alarak körle yatıp şaşıyla kalkmıştır. Esed'in izin giderken baltayı kafasına vurmuştur. Dikişi patlamış yama gibi oldular. Türkiye zora girdikçe CHP seviniyor.