Putin Erdoğan'ı kapıda bekletti videosu! Çavuşoğlu açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 34 şehit verdiğimiz saldırılar sonrasında 5 Mart'ta Moskova'da Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelmişti. O görüşmeye ilişkin 9 Mart pazartesi günü Rus medyası tarafından bir görüntü yayınlandı ve olay yarattı. Görüntüler, Putin'in Erdoğan'ı kapıda 2 dakika beklettiği iddiası ve bir kronometre eşliğinde verildi.

Çavuşoğlu:Rus medyası kara propaganda yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı AA editör masasında söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu şunları söyledi:



- "(Rus medyası) En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar" ifadelerini kullandı.