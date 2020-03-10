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Putin Erdoğan'ı kapıda bekletti videosu! Çavuşoğlu açıklama yaptı

RUSYA medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşme öncesi kronometre tutularak yayınlandı. Görüntülerde Erdoğan, Putin'in kabulü için beklerken yer aldı. AA editör masasına konuk olan Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan'ın kapıda bekletildiği şeklinde servis edilen görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 34 şehit verdiğimiz saldırılar sonrasında 5 Mart'ta Moskova'da Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelmişti. O görüşmeye ilişkin 9 Mart pazartesi günü Rus medyası tarafından bir görüntü yayınlandı ve olay yarattı. Görüntüler, Putin'in Erdoğan'ı kapıda 2 dakika beklettiği iddiası ve bir kronometre eşliğinde verildi.

Çavuşoğlu:Rus medyası kara propaganda yapıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı AA editör masasında söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu şunları söyledi:

- "(Rus medyası) En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar" ifadelerini kullandı. 

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