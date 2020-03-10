Doğu Perinçek ile İsmail Saymaz'ın CNN Türk'teki kavgası
CNN Türk'te İsmail Saymaz'ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e 1991 yılında Halkın Emek Partisine gönderdiği koalisyon teklifindeki Kürtlerle ilgili maddeyi hatırlatması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği Kürtlerle ilgili maddenin ayrılıkçı olmadığı aksine bütünleştirici bir teklif olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bazı konularda geçmişte hata yaptığını ancak bu hatadan döndüklerini söyledi.
AK Partinin geçmişte bugün de CHP'nin aynı hatayı tekrarladığını söyleyen Perinçek, Saymaz'ı provokatörlükle suçladı. Saymaz gibi isimlerin televizyonlara çıkarılmaması gerektiğini söylemesi üzerine müdahale moderatör Ercan Gürses'ten geldi. Gürses, Perinçek'e bu şekilde ithamlarda bulunmaması gerektiğini söyledi.
Perinçek çileden çıktı
Gürses'in bu sözleri Perinçek'i bir kez daha çileden çıkardı. "Bundan sonra böyle" diyerek Gürses'e sert sözlerle yüklenen Perinçek, Ermeni sorununu bitiren isim olduğunu, bugüne kadar böyle mücadele eden herhangi bir siyasi oluşumun bulunmadığını ileri sürdü.