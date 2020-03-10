MEDYA

Sefirin Kızı 13. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı dizisi 13. yeni bölümüyle 16 Mart 2020 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Sefirin Kızı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sefirin Kızı 16 Mart 2020 Pazartesi akşamı Star'da...

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı
Fransa Kültür Bakanı Riester’e koronavirüs teşhisi konuldu
Trump borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı
Virüsten ölen ablasının cesediyle dünyaya seslendi
Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
İtalya'dan koronavirüs önlemi: Serbest dolaşım sınırlandırıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma 73. bölüm fragmanı
Çukur 92. bölüm ilk sahne: 3. sezon 25. bölüm
Türkiye'de koronovirüs görülmesi an meselesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 546. bölüm 2. fragmanı
Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! FOX TV canlı yayındaki açıklaması
Öğretmen 2. bölüm 3. fragmanı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : Türkiye'ye virüs yurt dışından gelecek