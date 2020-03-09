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İBB'de CHP'li üyeler İstiklal Marşı'na eşlik etmedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için AK Parti ve MHP'li üyeler İstiklal Marşı okudu. Bazı CHP'li üyeler ise bu sırada ayağa kalkmadı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) mart ayı olağan meclis toplantısı, İBB'nin Saraçhane'de bulunan merkezinde meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Meclisin devamında AK Parti ile MHP'li üyeler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için ayağa kalkarak İstiklal Marşı okudu.

CHP'liler İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı

İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı CHP meclis üyelerinin, ayağa kalkmadığı görüldü.

Gelen tepkilerin üzerine CHP meclis üyeleri de ayağa kalkarak, İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.

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