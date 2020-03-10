İtalya'da virüsten ölen ablasının cesediyle dünyaya seslendi

Koronavirüs, Avrupa'da hızla yayılırken, özellikle çok sayıda kişinin can verdiği Kuzey İtalya'da durum giderek daha fazla tehlikeli bir hal alıyor.

Napoli'den video paylaşan Luca Franzese isimli genç bir İtalyan, kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yüz bin izlenmeyi aşan videoda; İtalyan Franzese hiçbir yetkilinin yardıma gelmediğini belirterek, "Ben de ona suni teneffüs yapmıştım. Ne olur bana yardım edin" şeklinde konuştu.