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Çankırı'da çiçekçi dükkanının önündeki gencin üzerine halı düştü

ÇANKIRI'da çiçekçi dükkanı bulunan arkadaşına yardım ederken üzerine halı düşen genç neye uğradığını şaşırdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yoğunluk yaşayan arkadaşına çiçekçi dükkanında yardıma gelen Serhad Apaydın, işletmeden dışarı çıktığı anda binanın 3'üncü katında silkelenen halı üzerine düştü.

Bir anda neye uğradığını şaşıran genç, halıyı üzerinden atarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Üniversite öğrencisi Apaydın, halıyı kenara koyarak işine devam etti.

Serhad Apaydın, "Tam çıkarken önüme bir perde indi. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Şok oldum. Çabuk atlattım, sonra yoluma devam ettim. Toplu bir şekilde düşseydi daha kötü olabilirdi. Boynumda hafif bir ağrı var ama o da geçer diye umuyorum" dedi.

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