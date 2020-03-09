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Mustafa Sandal: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması

Yıllar önce O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Mustafa Sandal, konuk olduğu bir programda "O bir müzik yarışması değil, jüri şovu" diyerek Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Müzik yarışmalarından bahseden Sandal, bir dönem jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'ye ağır göndermelerde bulundu.

2012 ve 2013 yıllarında O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, önceki gün katıldığı programda "Türkiye'de gerçek anlamda bir müzik yarışması yok" diyerek şu sözlerle Acun Ilıcalı ve diğer jüri üyelerine gönderme yaptı:

"Benim de ilk iki sene jürisi olduğum dönemden itibaren hiçbir zaman müzik yarışması değildi. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O aslında bir jüri şovu ve eğlence programı."

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