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Deniz Zeyrek: Şehidin MİT mensubu olduğunu öğrenince konuyu kapattım

Veyis Ateş'in sunumuyla Habertürk ekranlarına gelen 'Habertürk Gündem' programına konuk olan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Odatv'nin MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, SuperHaber programcısı Nedim Şener ve AG araştırma şirketi başkanı Adil Gür ile birlikte Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Habertürk Gündem' programına konuk oldular. 

"Şehidin MİT mensubu olduğunu öğrenince konuyu kapattım"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Odatv'nin Libya'da şehit düşen MİT mensubu haberiyle ilgili konuştu. Zeyrek konuşmasında, "MİT mensuplarının İfşasının suç olduğunu bilen bir gazeteciyim." diyen Zeyrek,  "Libya’ da şehit olanların haberini duydum ama araştırınca onların TSK değil MİT mensubu olduğunu öğrendiğimde konuyu kapattım." ifadelerini kullandı.

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