DÜNYA

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a suikast düzenlendi!

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a başkent Hartum'da suikast teşebbüsü düzenlendi. Hamduk'un suikastten yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Ömer el Beşir'in iktidardan indirilmesinin ardından geçici hükümet başkanı olarak görevlendirilen Hamduk, saldırının ardından güvenli bir yere götürüldü.

Reuters’a konuşan üç görgü tanığı, saldırının Hartum kent merkeziyle şehrin kuzeyini bağlayan Kober Köprü’sünün girişinde yaşadığını söyledi.  Başbakan Abdullah Hamduk’un ofisinin Hartum’un merkezinde bulunduğu öğrenildi.

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