YEREL

Bursa'da damperi açılan odun kamyonu dehşet saçtı

Bursa'da benzin istasyonundan çıkış yapan odun yüklü kamyon, damperi açılınca düz yolda devrildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa-İstanbul otoyolunda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 HS plakalı kamyon sürücüsü, benzin almak için durduğu istasyondan çıkış yapmak istedi. Hareket halindeyken kamyonun damperi açılmaya başladı.

Sürücü, açılan damperi fark edemeyince odun yüklü kamyon yan yattı. Kamyonun kasasında bulunan odunlar yola savrulurken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı. Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Odun yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

Benzin istasyonundan çıkış yapmak için harekete geçen kamyonun devrilme anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Odun yüklü kamyon hareket ettiği esnada damperin açılmaya başladığı ve bir kaç metre gittikten sonra devrildiği ve odunların yola savrulduğu görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! Canlı yayında Babacan açıklamaları
Shinji Kagawa'dan Beşiktaş itirafı
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi Osman Can gitti
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a sitem: Verilen sözler tutulmadı
İlk defa cezaevlerinde meslek lisesi kurulacak! Abdulhamit Gül açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e çantasındaki 4 dosyayla gidiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beyoğlu'nda polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı
Yunan askerleri meskun mahal yerlere böyle ateş açtılar!
Meriç Ezgi kimdir maymunu Koko neden alındı?
Ronaldinho'nun cezaevinden ilk görüntüsü
AK Partili Vahit Kiler'den Engin Özkoç açıklaması
Murat Ağırel kimdir aslen nereli? Murat Ağırel kitapları
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir ne iş yapıyor?